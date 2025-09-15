Bucurie şi aromă peste Prut: 49 de crame şi peste 300 de vinuri la Festivalul Vinului Moldovenesc din Bucureşti

În weekendul 13-14 septembrie, Bucureştiul a devenit „capitala vinului” pentru doi paşi de Moldova: 49 de crame din Republica Moldova au adus spre degustare peste 300 de vinuri, de la spumante elegante, vinuri seci sau dulci, până la vin ars și beri aromate.

Evenimentul s-a desfăşurat pe Bulevardul Kiseleff, într-un cadru care a îmbinat tradiţia viticolă cu experienţe moderne de degustare. Somelieri au ghidat vizitatorii printre arome, texturi și buchete, prezentând vinuri premiate și producţii rare — un adevărat tur al gustului pentru cei care iubesc vinul.

Preţul pachetului de degustare — care includea 10 vinuri — a fost accesibil, astfel încât curioşii să încerce varietăţi diverse fără să facă cheltuieli mari. Unii vizitatori au plecat nu doar cu amintiri, ci şi cu sticle alese pentru acasă — selecţiile favorite au fost vinurile seci, dar și cele cu note dulci, pentru desert.

Festivalul a oferit nu doar vinuri, ci şi momente de socializare: muzică live, dans tradițional, atmosferă prietenoasă și gastronomia autentică moldovenească care a completat perfect degustările. Pentru mulţi, a fost un prilej de reconectare cu tradiția și cu gustul.

Un aspect important este că România continuă să fie piaţa principali pentru vinurile moldovenești, iar astfel de festivaluri consolidează legăturile comerciale și culturale între cele două ţări. Producătorii au avut ocazia să îşi promoveze noile sortimente și să câștige noi admiratori printre consumatorii români.

Festivalul a demonstrat încă o dată că vinul nu este doar o băutură, ci o punte culturală: un dialog între oameni, locuri și timp, între podgorii și dealurile Moldovei și peisajul urban al Bucureştiului.