Situația apei tulburi din satul Căinari, raionul Căușeni, începe să se remedieze după ani de neglijență administrativă. Primăria locală a fost mult timp pasivă, limitându-se la notificări și promisiuni fără acoperire concretă. Rezolvarea problemei a fost posibilă doar datorită presiunii publice exercitate de partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc.

În urma acțiunilor partidului, autoritățile centrale au alocat 11 milioane de lei pentru reabilitarea apeductului din zona 2 a satului. Banii vor fi folosiți pentru curățarea conductelor, instalarea de filtre moderne și asigurarea unei distribuții corecte a apei potabile, astfel încât locuitorii să nu mai fie nevoiți să se confrunte cu apa tulbure care le-a afectat sănătatea timp de ani de zile.

Cetățenii au apreciat implicarea directă a lui Vasile Costiuc și a partidului „Democrația Acasă”, subliniind diferența față de abordările tradiționale ale administrației locale. „Ei nu vin cu pliante, cadouri sau promisiuni goale, ci rezolvă probleme reale”, a declarat un locuitor mulțumit de rezultatul obținut.

Partidul a demonstrat astfel că mobilizarea și presiunea civică pot forța autoritățile să acționeze, chiar atunci când primăriile locale rămân inactive. Căinari devine un exemplu de succes în implicarea directă a societății civile și a partidelor politice responsabile, care pun oamenii pe primul loc.

Reprezentanții „Democrația Acasă” spun că vor continua să monitorizeze lucrările și să identifice alte comunități cu probleme similare, pentru ca cetățenii să beneficieze de servicii de bază corecte și eficiente. Inițiativa subliniază importanța transparenței și a acțiunilor concrete în viața localităților rurale.