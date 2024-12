‘Călin Georgescu nu este pro-rus’

Politologul Cristian Pîrvulescu a analizat, într-o intervenție pentru publicația Financial Times, criza politică în desfășurare de la București. El a vorbit despre Călin Georgescu și susținătorii acestuia.

„Impresia mea este că Georgescu însuși nu este pro-rus”, a spus Cristian Pîrvulescu, profesor de științe politice, pentru FT.

“Susținătorii săi sunt naționaliști, nu pro-ruși, dar nici pro-ucraineni”, a adăugat acesta.

Părerea lui Georgescu despre Rusia, Vladimir Putin și Ucraina

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat miercuri seară, la Realitatea PLUS, că deși nu este un fan al președintelui rus, dacă va fi nevoie se va întâlni cu Vladimir Putin pentru că România trebuie să fie neutră și nu se știe dacă nu cumva Ucraina și Rusia, azi în conflict, cumva vor deveni țări prietene.

Întrebat care este părerea sa despre Vladimir Putin, Georgescu a răspuns: „Din punctul meu de vedere, pentru țara lui este un lider, este un patriot, dar nu sunt un fan Putin. Eu sunt pro România, sunt fan poporul roman. Nu m-am întalnit cu Putin, dar dacă va fi necesar, ca să lămurim și acest aspect, o voi face. În limbajul diplomatic trebuie să fii cu mare atenție la aceste aspecte, azi Rusia antigonizează cu Ucraina, dar dacă mâine vor fi prieteni? Nu știm, deci acesta e un mare risc, orice se poate întâmpla, asta e arta diplomatică.

Trebuie să fii atent la aceaste aspecte pentru că se poate întoarce împotriva ta. Interesul poporului român trebuie să fie pe primul loc. Eu voi merge doar pe strategia păcii, să întăresc economia internă, să avem un buget echilibrat, să întăresc vistieria statului, sa avem o monedă stabilă”.

Context

Președintele României, Klaus Iohannis, a fost de acord cu declasificarea, potrivit legii, la solicitarea instituțiilor emitente, a informațiilor prezentate de Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Ministerul Afacerilor Interne în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din data de 28 noiembrie (vezi și: Klaus Iohannis a desecretizat și publicat documentele din CSAT despre campania lui Călin Georgescu – DOCUMENTE INTEGRALE).

Călin Georgescu spune că desecretizarea documentelor din ședința CSAT reprezintă o încercare a statului împotriva unui candidat, prin orice mijloace, ca să fie oprit.

„Este o disperare masivă a sistemului. Cred că este pentru prima oară în lume când se încearcă o acțiune a statului împotriva unui candidat prin orice mijloace ca să fie oprit. Desecretizarea poate ar fi trebuit să fie, poate, mă gândesc, la câți bani s-au cheltuit pe toate călătoriile donmului Iohannis, pe banii statului, care erau de fapt excursii și multe altele de acest gen. Însă, în orice caz, demonstrează din plin următorul lucru -ca să convoci CSAT-ul, mă rog, nu știu în ce măsură după foarte mult timp pentru că nu l-au convocat mai deloc sau când l-au convocat l-au convocat doar pentru înțelegele lor (doar pentru Ucraina – n.r.), eu asta am vrut să spun. Îl convoacă pentru un candidat care nu are voie să intre, de fapt, poporul român nu are voie să intre în aceste alegeri să câștige. Este o disperare masivă a sistemului care mă face să vă spun, dincolo de altceva, că situația e în felul următor: Vedeți, dreptatea lui Dumnezeu nu coincide cu dreptatea oamenilor. Eu asta nu înțeleg. E foarte important ce am spus, pentru că poporul român s-a trezit. În primul s-a trezit în conștiință. Este o trezire formidabilă, iar faptul că sistemul este în această panică ne ajută și ajută poporul român să-și ia țara înapoi. Pentru că panica nu aduce nimic. Vedeți, minciuna se grăbește. Adevărul are răbdare. Și poporul român are răbdare”, spune la Realitatea PLUS, Călin Georgescu.