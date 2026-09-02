Campania de 40 de zile a Ucrainei a costat Rusia 1% din PIB / Putin: „Cred că ne-au provocat pagube reale”

Preşedintele rus Vladimir Putin a recunoscut că atacurile ucrainene au provocat Rusiei pagube echivalente cu aproximativ 1% din Produsul său Intern Brut pe parcursul campaniei de 40 de zile ordonată de preşedintele Volodimir Zelenski, transmite Agerpres, care citează Bloomberg.

„Cred că ne-au provocat pagube reale”, le-a spus Putin reporterilor la o conferinţă de presă de marţi seara la Bişkek, Kârgâstan, unde a participat la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai.

„Pagubele totale, conform estimărilor noastre preliminare, au fost destul de substanţiale – în jur de 1% din PIB. Acestea nu sunt pagube vitale pentru noi”, a adăugat Putin.

Ucraina a avariat aproximativ 100 de nave ruseşti în timpul campaniei care a început în iunie, inclusiv aproximativ 40 în primele două săptămâni, a spus Putin. Acesta a adăugat însă că doar aproximativ 10% din rafinăriile Rusiei au mai rămas de reparat după atacurile ucrainene cu drone.

Atacurile Ucrainei au afectat porturile ruseşti de la Marea Neagră, care gestionează peste 70% din exporturile ruseşti de cereale, alături de transporturi de alte mărfuri, inclusiv petrol, oţel şi cărbune. În paralel, pagubele provocate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor şi porturilor de la Marea Neagră au împins exporturile de ţiţei pe mare ale Rusiei la 3,46 milioane de barili pe zi în perioada cuprinsă între sfârşitul lunii iulie şi 23 august.

Trei dintre cele mai mari terminale de cereale ale Rusiei, din portul Novorossiisk de la Marea Neagră, au oprit operaţiunile în august, după ce un atac cu drone a prăbuşit o galerie de încărcare şi a deteriorat mai multe silozuri.

Marţi seara, Putin nu a făcut nicio aluzie la atacurile ucrainene asupra depozitelor giganţilor ruşi din domeniul comerţului electronic Wildberries şi Ozon, atacuri care au provocat daune de miliarde de dolari reţelelor logistice ruseşti. Separat, Zelenski a avertizat marţi împotriva pericolului de a folosi spaţiul aerian rusesc, prevenind companiile aeriene că „vor exista drone (ucrainene) pe cerul Rusiei (…) atât timp cât războiul va continua”.

În replică, Putin a declarat că Rusia va găsi o modalitate de a răspunde.