Eminescu și valorile limbii române, în centrul unui congres internațional la Chișinău

Cea de-a XV-a ediție a Congresului Mondial al Eminescologilor a fost inaugurată la Academia de Științe a Moldovei, reunind cercetători și oameni de cultură în jurul operei lui Mihai Eminescu și al valorilor limbii române. Evenimentul, organizat în contextul Zilei Limbii Române, a pus în prim-plan rolul culturii în păstrarea identității și promovarea limbii române.

La deschiderea congresului, ministrul Culturii, Dan Suruceanu, a subliniat importanța operei eminesciene pentru cultura română și patrimoniul universal.

„Limba Română este mai mult decât un instrument al comunicării, este memoria noastră culturală, spațiul în care s-a păstrat valorile, tradițiile și sensibilitatea unui popor. Dacă vorbim de limba română este imposibil să nu ajungem la Mihai Eminescu. Eminescu nu aparține unei epoci și nici spațiului geografic, el aparține culturii române și patrimoniului universal. De aceea Congresului Mondial al Eminescologilor nu este doar o reuniune a specialiștilor. Este un spațiu în care continuă să descoperim sensuri noi ai unei opere care nu încetează să ne vorbească”, a declarat in cadrul Congresului Mondial al Eminescologilor, ministrul Culturii, Dan Suruceanu.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova și România, iar în cadrul ședinței festive au fost evidențiate semnificația Zilei Limbii Române și rolul limbii în păstrarea și afirmarea identității culturale.

Ședința festivă a fost deschisă de acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, și acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei.

„Această reuniunea este o expresie a responsabilității comune de a apăra adevărul, de a promova valorile autentice și de a contribui la edificarea unui spațiu românesc al cunoașterii, solidarității și demnității”, a menționat președintele AȘM, Ion Tighineanu.

Lucrările Congresului Mondial al Eminescologilor continuă cu comunicări științifice, prezentări și lansări de publicații, precum și cu dezbateri dedicate operei și moștenirii culturale a lui Mihai Eminescu.