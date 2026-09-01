Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor va fi actualizată

Lista entităților supuse raportării – subiecții Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului – va fi actualizată și extinsă.

Printre aceștia se vor număra furnizorii de servicii în domeniul criptoactivelor, al migrației de investiții, al finanțării participative (crowdfunding), comercianții de bunuri culturale și de lux, precum și cluburile de fotbal și antrenorii. Înregistrarea entităților raportante și ținerea registrului vor fi realizate de către Serviciul de Control al Finanțelor Publice și Impozitelor (SPCSB).

În acest context, se preconizează introducerea unor cerințe privind verificarea reputației și competenței persoanelor care ocupă funcții de conducere, precum și a beneficiarilor efectivi ai anumitor categorii de entități raportante.

Noul proiect de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului a fost elaborat de Serviciul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor. În scopul armonizării în cadrul procesului de integrare europeană, acesta include prevederi din legislația europeană de specialitate.

Proiectul actualizează și extinde setul de instrumente utilizate în acest domeniu. Sunt introduse noțiuni noi, precum IBAN-ul virtual sau sancțiunile financiare speciale etc. De asemenea, sunt precizate definițiile referitoare la numerar, beneficiarii efectivi, persoanele cu expunere politică etc.

Un alt capitol al noului act normativ va reglementa procedura de identificare a beneficiarilor efectivi și va stabili obligațiile privind colectarea informațiilor.

Proiectul prevede, de asemenea, obligația de a înregistra beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice străine și ai acordurilor juridice care desfășoară anumite tipuri de activități pe teritoriul Moldovei.