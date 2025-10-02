Campanie anti-contrabandă: autoritățile trag un semnal de alarmă

Pe 1 octombrie 2025, România și Republica Moldova, în parteneriat cu JTI, au lansat o amplă campanie de informare publică menită să combată comerțul ilegal cu țigarete. Inițiativa urmărește să atragă atenția asupra efectelor negative ale contrabandei, care nu afectează doar economia, ci și siguranța comunităților de frontieră.

Autoritățile subliniază că comerțul ilegal al tutunului alimentează rețelele de crimă organizată și generează pierderi semnificative pentru bugetele de stat. Campania își propune să educe publicul, să crească gradul de conștientizare și să descurajeze implicarea în astfel de activități ilegale.

Mesajele campaniei vor fi vizibile printr-o serie de panouri stradale amplasate în București și Chișinău, dar și pe posturi de televiziune și radio regionale. De asemenea, informațiile vor fi difuzate și online, pe platformele oficiale dedicate campaniei.

Reprezentanții autorităților și ai JTI au precizat că implicarea comunității este esențială pentru succesul inițiativei. Cetățenii sunt încurajați să raporteze activitățile suspecte și să susțină măsurile care vizează protecția economiei și a siguranței publice.

Campania reflectă un efort comun de prevenire a infracționalității și de responsabilizare a publicului, accentuând legătura directă între contrabandă și apariția problemelor de securitate în comunitățile locale.