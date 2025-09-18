Captură de 200 de mii de țigări în nordul țării

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI ai Poliției Naționale și ai Poliției de Frontieră, anunță o captură de aproape 200000 țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii.

„Potrivit oamenilor legii, țigările ar fi urmat să treacă Prutul ilegal spre România, pentru comercializare. Prin urmare, în baza dosarelor penale din ambele state, autoritățile de la Chișinău și din Botoșani au făcut echipă comună pentru investigarea grupului criminal organizat, cu sprijinul agențiilor europene Selec și Eurojust.

Cele 18 percheziții au fost desfășurate cu sprijinul angajaților „Fulger” în mai multe localități din Briceni (inclusiv orașul Lipcani), precum și în Edineț, inclusiv într-o spălătorie auto și un depozit de unde au fost ridicate cantități mari de țigări. Acțiunile au vizat 12 persoane, cu vârste cuprinse între 30 și 63 de ani, care în acest stadiu al investigațiilor sunt cercetate în libertate, cu garanțiile procedurale și prezumția nevinovăției asigurate, potrivit legii.

Captura de țigări a fost indisponibilizată, iar investigațiile penale continuă pentru tragerea la răspundere a persoanelor care ar fi intenționat să pună în aplicare această schemă de contrabandă”, se arată în comunicatul emis de PCCOCS.