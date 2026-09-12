Care este valoarea pagubelor atacurilor asupra Ucrainei în 2026. Kievul se pregătește pentru o iarnă grea

Ucraina se pregătește pentru o iarnă grea ce măsură ce intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii și industriei adâncesc criza bugetară, a admis ministrul Economiei Oleksandr Kravcenko, citat de Reuters.

Oleksandr Kravcenko susține că loviturile aeriene ale Rusiei au produs pagube de 10 miliarde de dolari în acest an, iar costurile economice mai ample generate de lovituri și de blocada porturilor ucrainene se ridică la circa 1,5% din PIB.

„Anticipăm o iarnă foarte dificilă atât din perspectiva infrastructurii critice, care este distrusă în fiecare zi de atacurile rusești, cât și din perspectiva condițiilor general din țară. Toate acestea survin în circumstanțele în care spațiul fiscal și bugetar este foarte strâns”, a spus Kravcenko.

În afara de atacurile asupra orașelor ucrainene, Moscova a blocat porturile ucrainene de la Marea Neagră prin intensificarea atacurilor aeriene asupra sudului țării.