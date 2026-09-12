O fotografie realizată la Chișinău în 1911, expusă la Muzeul Național de Istorie

O fotografie realizată la Chișinău în urmă cu 115 ani, în care apar absolvente și profesori ai Școlii Eparhiale de Fete din Basarabia, a devenit exponatul lunii septembrie la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Imaginea datează din 1911 și a intrat în patrimoniul instituției la sfârșitul anului trecut.

Fotografia a fost donată de familia Dadiștean din Drochia, care a contactat reprezentanții muzeului pentru ca piesa să fie examinată. Ulterior, s-a decis includerea imaginii în patrimoniul muzeal.

Pentru că fotografia a ajuns la muzeu în decembrie 2025, aceasta a fost selectată pentru programul „Exponatul lunii” din 2026, fiind considerată potrivită pentru perioada începutului noului an școlar.

În imagine apar 29 de absolvente și 13 profesori ai Școlii Eparhiale de Fete, o instituție fondată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și destinată, la început, fiicelor clerului din Basarabia.

Complexul educațional a fost construit între anii 1860 și 1864, iar școala a fost deschisă de arhiepiscopul Anton. Tinerele erau pregătite atât pentru viața de familie, cât și printr-un program educațional complex.

Ele studiau religia, citirea și scrierea în limbile română, slavonă și rusă, aritmetica, istoria și geografia. Programul includea și activități practice, printre care cântul bisericesc, lucrul manual și gospodăria.

Un element important pentru acea perioadă era predarea limbii române, deși aceasta era scrisă cu grafie chirilică. Școala avea și numeroase activități extracurriculare, inclusiv un cor.

De istoria instituției este legat și Alexandru Cristea, autorul muzicii pentru poezia „Limba noastră” de Alexei Mateevici, devenită ulterior imnul Republicii Moldova. Cristea a fost profesor la această școală, iar corul instituției a interpretat pentru prima dată cântecul „Limba noastră”.

Printre personalitățile asociate Școlii Eparhiale de Fete se numără și Elena Alistar. În anul în care a fost realizată fotografia, 1911, aceasta conducea instituția, urmând să devină ulterior prima femeie deputat în Sfatul Țării.

Imaginea păstrează și o mărturie despre educația femeilor la începutul secolului XX. Majoritatea profesorilor surprinși în fotografie sunt femei, iar școala le oferea absolventelor posibilitatea ca, după încheierea studiilor, să activeze inclusiv în calitate de profesoare.

Fotografia este valoroasă și prin locul în care a fost realizată. Imaginea a fost făcută în atelierul fotografului Sumovski, situat pe strada Bodoni 35, în apropierea actualului Muzeu Național de Istorie a Moldovei.

Piesa a fost donată împreună cu rama sa originală, care datează tot din anul 1911. Deși se afla într-o stare bună de conservare, fotografia a trecut printr-un proces de restaurare înainte de a fi prezentată publicului.

Exponatul poate fi văzut la Muzeul Național de Istorie a Moldovei pe parcursul lunii septembrie. Fotografia oferă o imagine asupra vieții școlare de acum mai bine de un secol, a educației feminine și a patrimoniului cultural al Basarabiei de la începutul secolului XX.