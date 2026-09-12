Muncitorii străini concediați ar putea fi obligați să plece imediat din SUA. Trump vrea să elimine perioada de grație

Administrația președintelui american Donald Trump propune eliminarea perioadei de grație de 60 de zile acordate unor muncitori străini după pierderea locului de muncă. Dacă măsura va fi aprobată, deținătorii vizelor H-1B și ai altor vize temporare de muncă ar putea fi obligați să părăsească Statele Unite imediat după încetarea raportului de muncă.

Propunerea a fost publicată în Registrul Federal de Departamentul american pentru Securitate Internă și face parte dintr-o serie de măsuri prin care administrația Trump urmărește să limiteze imigrația legală.

Perioada de grație de 60 de zile este în vigoare din 2017. Aceasta le oferă angajaților străini timp să își găsească un alt loc de muncă sau să își rezolve situația personală înainte de a părăsi SUA.

În prezent, în acest interval, persoanele concediate își pot căuta un nou angajator care să le sponsorizeze viza. De asemenea, au timp să își organizeze plecarea, inclusiv să își vândă locuința sau să retragă copiii de la școală.

Dacă regula va fi schimbată, acest interval ar urma să dispară.

Departamentul pentru Securitate Internă admite că noua măsură ar putea provoca perturbări pentru unele companii, dar consideră că posturile vacante ar putea fi ocupate de lucrători americani.

În anumite situații, muncitorii străini care părăsesc SUA ar putea solicita ulterior revenirea în țară, dacă un angajator depune în numele lor o nouă petiție.

Companiile din tehnologie ar putea fi printre cele mai afectate

Vizele H-1B sunt folosite în special de companiile americane care recrutează specialiști străini pentru locuri de muncă ce necesită calificări înalte. Programul a fost creat în 1990 și este important mai ales pentru industria tehnologică, unde numeroși angajați provin din India și China.

Printre principalii sponsori ai acestor vize se numără companii de consultanță și firme de externalizare.

Specialiștii în imigrație avertizează că eliminarea perioadei de grație ar reduce considerabil timpul pe care îl au departamentele de resurse umane pentru a gestiona concedierea și plecarea angajaților străini.

Criticii măsurii atrag atenția și asupra situației lucrătorilor care trăiesc de mai mulți ani în Statele Unite și care și-au construit acolo viața împreună cu familiile.

Schimbarea ar viza mai multe categorii de vize

Propunerea nu se limitează la deținătorii vizelor H-1B.

Dacă va intra în vigoare, noua regulă se va aplica și persoanelor care dețin vize E-1 pentru comercianți internaționali, E-2, precum și vize L-1, destinate directorilor sau managerilor care lucrează temporar pentru companii internaționale.

Vor fi vizați și deținătorii vizelor O-1, acordate persoanelor cu „abilități extraordinare” în domenii precum știința, sportul sau artele, precum și profesioniștii cu statut TN.

Pe listă se mai află deținătorii vizelor H-1B1 pentru muncitori calificați din Singapore și Chile și cei ai vizelor E-3, destinate specialiștilor din Australia.

Deocamdată, schimbarea nu este definitivă. Propunerea urmează să treacă printr-o perioadă de consultare publică de două luni înainte de a putea fi adoptată în forma finală.