Cariera fulger a lui Artur Mija: de la ONG-ist modest la funcționar cu avere impresionantă

Ascensiunea financiară a lui Artur Mija, actualul secretar general al Guvernului, ilustrează perfect dinamica rapidă a puterii și prosperității în politica moldovenească. În 2019, Mija intra în administrația publică cu venituri modeste – aproximativ 147.000 de lei anual – și un trecut profesional în ONG-uri. Doar șase ani mai târziu, declarațiile sale de avere arată o transformare spectaculoasă: salarii de peste 400.000 de lei, dividende de 120.000 de lei și un Audi sport importat din Statele Unite, evaluat la aproape 35.000 de dolari.

În perioada scurtă petrecută în funcții-cheie, Artur Mija a trecut prin Parlament, a consolidat poziții strategice în Guvern și a intrat în afaceri. Potrivit documentelor publice, el este cofondator al companiei „Flix Construct”, specializată în materiale de construcție, unde deține 50% din acțiuni. Această asociere ridică semne de întrebare privind compatibilitatea cu funcția publică, deși nu există dovezi directe de conflict de interese. Totuși, traseul său amintește de un model bine cunoscut: politicieni care, odată ajunși la putere, își diversifică portofoliul financiar într-un ritm accelerat.

Mija și-a extins, de asemenea, portofoliul bancar. În ultimii ani, a deschis opt conturi la mai multe instituții financiare, semn al unei activități economice intense. Averea sa s-a multiplicat constant: de la un apartament modest de 40 de metri pătrați în 2019, la proprietăți și venituri care îl plasează astăzi printre cei mai prosperi membri ai actualei guvernări.

Criticii din opoziție și analiștii financiari spun că astfel de creșteri bruște trebuie explicate transparent, pentru a nu alimenta suspiciuni publice. Ei cer o verificare a surselor veniturilor și o analiză independentă a compatibilității între funcția publică și activitățile comerciale. Mija, însă, nu a comentat până acum detaliile din declarațiile sale de avere.

Fenomenul nu este unul izolat: ascensiunea rapidă a tinerilor politicieni, însoțită de prosperitate personală, devine tot mai frecventă în administrația moldovenească. Cazul lui Artur Mija ridică o întrebare esențială – unde se termină meritul profesional și unde începe privilegiul puterii?