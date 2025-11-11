Piața scumpirilor: moldovenii cumpără cu bucata, nu cu kilogramul

În piețele din Chișinău, atmosfera s-a schimbat radical. Tot mai mulți oameni răscolesc tarabele în căutarea celui mai mic preț, iar discuțiile despre calitate au fost înlocuite de calcule și negocieri. Ardeii, roșiile și castraveții s-au scumpit vizibil, iar ouăle au ajuns la 50 de lei cutia – un lux pentru mulți. Cumpărătorii spun că nu mai pot lua alimente „cu kilogramele”, ci doar câteva bucăți, cât să ajungă pentru o zi sau două.

Vânzătorii recunosc că piața s-a rărit și că tot mai puțini clienți pleacă cu sacoșele pline. Unii spun că oamenii vin doar să compare prețurile, nu să cumpere. În același timp, micii producători se plâng că scumpirile la transport și energie le-au tăiat profitul, iar marfa se vinde tot mai greu. „Nu ne mai permitem nici noi să trăim din asta. Totul e scump, de la semințe până la chiria locului în piață”, spun comercianții.

Economiștii explică fenomenul printr-un paradox: deși inflația a coborât la aproximativ 7% – mult sub nivelurile explozive din anii trecuți –, impactul real asupra veniturilor familiilor rămâne devastator. Puterea de cumpărare s-a erodat, salariile cresc lent, iar prețurile alimentelor esențiale continuă să urce. „Inflația e mai mică pe hârtie, dar în piață, ea se simte la fiecare leu scos din buzunar”, afirmă specialiștii.

În același timp, statisticile arată o creștere economică de doar 1,1%, insuficientă pentru a echilibra situația. Economia Moldovei rămâne vulnerabilă la șocurile externe, iar oamenii resimt din plin costul traiului zilnic. Mulți renunță la produse de bază, aleg variante mai ieftine sau vin la piață doar pentru că acolo pot negocia – un drept care, deocamdată, nu a fost încă impozitat.

Între cifrele liniștitoare ale autorităților și realitatea dură a cumpărătorilor, rămâne o prăpastie adâncă. Moldova pare să fi depășit criza inflației doar statistic, nu și uman. În piețele capitalei, coșul zilnic este tot mai gol, iar speranța – tot mai scumpă.