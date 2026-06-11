Case și mașini incendiate în Irlanda de Nord după ce un migrant a atacat un localnic

Violențe antiimigranți au izbucnit în Belfast, Irlanda de Nord, după arestarea unui bărbat sudanez în vârstă de 30 de ani, acuzat că a comis un atac cu cuțitul asupra unui localnic. Protestele organizate în mai multe zone ale orașului au degenerat în revolte, fiind incendiate locuințe, mașini și mijloace de transport în comun.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a condamnat violențele și le-a descris drept „șocante și complet inacceptabile”.

„Nu există nicio justificare pentru violențele și tulburările pe care le-am văzut amenințând comunitățile noastre și nici pentru cei care le-au încurajat, online sau în altă parte”, a declarat Starmer.

Premierul britanic a spus că unele persoane au fost vizate pe baza originii lor și a subliniat că autoritățile nu vor tolera astfel de acțiuni. El a precizat că a discutat cu poliția, serviciile de urgență și liderii Irlandei de Nord.

„Prioritatea trebuie să fie apelul la calm, iar acesta este îndemnul pe care îl adresez acum. Trebuie să lăsăm poliția să își facă treaba”, a mai declarat Keir Starmer.

Potrivit presei britanice, mai multe familii au fost evacuate după ce locuințele lor au fost atacate și incendiate de grupuri de indivizi mascați, care au strigat slogane împotriva străinilor. O casă din estul Belfastului a fost distrusă complet de flăcări, iar o familie ucraineană, refugiată din calea războiului, a fost nevoită să fugă împreună cu animalul de companie după ce atacatorii au incendiat ușa de la intrare.

Mai multe automobile au fost incendiate, iar un autobuz a fost deturnat și apoi incendiat pe o arteră principală a orașului. Serviciile de pompieri au intervenit la 62 de incidente într-o singură noapte.

Lideri politici și reprezentanți ai comunităților locale au condamnat atacurile, pe care le-au descris drept acte de rasism și violență extremă. Ministrul Justiției din Irlanda de Nord, Naomi Long, a acuzat agitatori de extremă dreapta de pe rețelele sociale că au alimentat tensiunile rasiale după atacul cu cuțitul.

Un detaliu care a atras atenția autorităților este vârsta persoanelor implicate în revolte. Jon Burrows, lider al Partidului Unionist din Ulster, a declarat că majoritatea celor care au participat la atacuri erau copii și adolescenți cu vârste sub 16 ani.

„Aceștia credeau că este datoria lor patriotică să incendieze un autobuz și să caute case asociate cu imigranți. Scenele au fost absolut îngrozitoare”, a afirmat politicianul pentru BBC.

Poliția a evacuat mai multe familii din locuințele lor în timpul violențelor. Șeful poliției, Jon Boutcher, a declarat că printre persoanele salvate s-a numărat și un bebeluș de două luni.

„Am evacuat familii întregi – inclusiv un bebeluș de numai două luni – din locuințele lor pentru a le duce în siguranță”, a declarat acesta.

În contextul escaladării tensiunilor, Ambasada României în Regatul Unit, împreună cu Consulatul General al României la Edinburgh și consulul onorific al României în Irlanda de Nord, au anunțat că monitorizează situația și le recomandă cetățenilor români din regiune să evite zonele afectate de proteste.

Reprezentanții misiunii diplomatice le recomandă românilor să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite zonele în care au loc demonstrații sau unde circulația este restricționată.

Autoritățile române le reamintesc cetățenilor că, în caz de pericol, pot apela serviciile de urgență la numerele 999 sau 112. Persoanele care devin victime ale unor acte de discriminare sau ale distrugerii bunurilor pot depune plângeri la Poliția din Irlanda de Nord.

Incidentele readuc în atenție atacuri similare produse anul trecut în Irlanda de Nord, când mai multe familii de români din localitatea Ballymena au fost nevoite să își părăsească temporar locuințele după ce casele lor au fost atacate și vandalizate în timpul unor revolte izbucnite pe fondul tensiunilor legate de imigrație. Atunci, reprezentanții comunității românești au reclamat acte de intimidare și agresiuni motivate de naționalitate.