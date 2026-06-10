Un documentar moldovenesc premiat internațional ajunge pe ecranele din Asia

Filmul documentar „Electing Ms Santa”, regizat de Raisa Răzmeriță și produs de Ion Gnatiuc, va avea premiera asiatică la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Asia și singurul festival internațional competitiv din China acreditat FIAPF ca festival de clasă A.

Potrivit echipei de producție, selecția marchează un moment important pentru cinematografia documentară din Republica Moldova. „Electing Ms Santa” este primul documentar moldovenesc de lung metraj selectat în două festivaluri internaționale de clasă A: PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival, unde a avut premiera mondială și a obținut Premiul Special al Juriului, și Shanghai International Film Festival, unde va fi prezentat în premieră asiatică.

Producția Republica Moldova-România, realizată de HaiDOC Productions în coproducție cu Tangaj Production, va fi proiectată în perioada 13-20 iunie 2026, în secțiunea „International Panorama”. Prin selecția de la Shanghai, filmul ajunge pe al treilea continent, după proiecții, premii și selecții în Europa și America de Nord.

Documentarul urmărește povestea Elenei, o femeie de 42 de ani dintr-un sat din Republica Moldova, care încearcă să depășească rolurile impuse de familie și comunitate, să își urmeze propriile ambiții și să își găsească locul într-o lume aflată între tradiție și schimbare.

Filmat pe parcursul mai multor ani, filmul construiește, printr-o observație atentă și intimă, portretul unei femei care devine un reper pentru comunitatea sa, dar care poartă, în același timp, propriile conflicte, ezitări și dorințe de libertate.

„Sunt profund emoționată și onorată că filmul va avea premiera asiatică într-un festival atât de important. Pentru noi, această selecție confirmă că o poveste născută într-un sat mic din Republica Moldova poate vorbi despre teme universale: nevoia de libertate, relația cu familia, curajul de a-ți urma propriul drum și felul în care oamenii simpli pot schimba comunitățile din jurul lor”, a declarat regizoarea Raisa Răzmeriță.

„Electing Ms Santa” este primul lungmetraj documentar al regizoarei Raisa Răzmeriță și primul lungmetraj documentar produs de Ion Gnatiuc, prin HaiDOC Productions.

Parcursul internațional al filmului a început cu premiera mondială la PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival, unde documentarul a fost prezentat în competiția de filme documentare și a obținut Premiul Special al Juriului. Ulterior, filmul a primit Premiul CEI la Trieste Film Festival și o Mențiune Specială pentru cea mai bună imagine la South East European Film Festival din Los Angeles.

De asemenea, documentarul a fost inclus în selecția oficială a mai multor festivaluri și platforme dedicate documentarului de autor și filmului cu impact social, printre care Verzió International Human Rights Documentary Film Festival, MOLDOX International Documentary Film Festival, ArtDocFest Riga și One World Romania International Documentary & Human Rights Film Festival.

În aceeași perioadă, la 10 iunie 2026, Ion Gnatiuc, producătorul și directorul de imagine al filmului, a devenit membru al Academiei Europene de Film, o recunoaștere importantă pentru un cineast din Republica Moldova și pentru o industrie care își consolidează treptat vizibilitatea internațională.

„Această recunoaștere vine după ani de muncă, proiecte dezvoltate pas cu pas și eforturi constante de a construi punți între Republica Moldova și comunitatea cinematografică internațională. Pentru un producător dintr-o țară cu o industrie de film aflată încă în dezvoltare, este o validare profesională, dar și o responsabilitate: să continuăm să susținem povești locale relevante, să creștem vizibilitatea cineaștilor moldoveni și să reprezentăm cât mai bine spațiul din care venim”, a declarat Ion Gnatiuc.

După proiecțiile din Europa, America de Nord și Asia, „Electing Ms Santa” urmează să ajungă și la publicul din Republica Moldova. Detalii despre proiecțiile locale și programul dedicat spectatorilor din țară vor fi anunțate ulterior.