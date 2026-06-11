Cazul adolescentului bătut în plină stradă la Ciocana. Agresorul a fost reținut

Poliția a reținut pentru 72 de ore tânărul suspectat că a agresat un minor pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău.

Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, victima este un adolescent în vârstă de 15 ani, care a fost agresat fizic în urma unui conflict izbucnit în stradă.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor întreprinse de polițiști, suspectul a fost identificat și reținut. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, care nu este la prima abatere de la lege. Acesta are antecedente penale pentru infracțiuni similare și pentru jaf.

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Incidentul a devenit cunoscut după ce imagini cu agresiunea au fost publicate pe rețelele sociale. În înregistrarea video apare un tânăr care este lovit în plină stradă, sub privirile mai multor persoane.

Inițial, Poliția a anunțat că altercația s-a produs în urma unui conflict izbucnit între persoanele implicate, iar identitatea acestora a fost stabilită la scurt timp după incident.