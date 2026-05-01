Cât costă grătarul de 1 Mai: Prețurile la carne și legume în piețe

Ziua de 1 Mai, marcată drept Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii, rămâne pentru mulți moldoveni și un prilej de ieșire la iarbă verde și de pregătire a tradiționalului grătar. Frigăruile, micii și legumele proaspete se află printre cele mai căutate produse în această perioadă.

În Piața Centrală din Chișinău, cele mai mari cheltuieli pentru un picnic revin cărnii proaspete. Ceafa de porc se vinde cu 110 lei kilogramul, în timp ce șoldul și costița de porc costă câte 85 de lei kilogramul. La același preț, de 85 de lei kilogramul, se comercializează și fileul de pui.

Pentru cei care aleg varianta gata pregătită, carnea marinată pentru frigărui costă, în medie, 90 de lei kilogramul. În același timp, prețul unui set de mici variază între 60 și 110 lei, în funcție de cantitate și producător.

La capitolul legume, roșiile se vând cu aproximativ 60 de lei kilogramul, castraveții – cu 40 de lei kilogramul, ardeiul gras – cu 35 de lei kilogramul, iar o legătură de ceapă verde costă 10 lei.

Astfel, pentru un grătar tradițional de 1 Mai, costurile diferă în funcție de cantitatea cumpărată și de produsele alese, însă carnea rămâne componenta care cântărește cel mai mult în buget.

În acest context, Ministerul Mediului le recomandă cetățenilor care aleg să petreacă în aer liber să folosească doar spațiile special amenajate pentru grătare, să respecte regulile de aprindere a focului și să se asigure că este stins complet înainte de plecare.

Autoritățile mai atrag atenția asupra colectării deșeurilor și îndeamnă oamenii să păstreze curățenia și să protejeze mediul înconjurător.