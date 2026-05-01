Familia Ludmilei Vartic cere ajutor pentru a plăti expertul independent din dosar

Familia Ludmilei Vartic face un nou apel public pentru ajutor, după ce a fost informată oficial că va trebui să suporte cheltuielile pentru expertul independent solicitat în cadrul expertizei medico-legale. Rudele spun că vor să afle adevărul despre moartea femeii și promit să facă public raportul privind fiecare leu cheltuit.

Sora victimei, Victoria Tatarinova, a anunțat că familia a primit, prin intermediul avocatelor, decizia în formă scrisă a organului de urmărire penală, potrivit căreia cheltuielile pentru expertul independent vor fi acoperite de rude.

Aceasta susține că decizia nu a fost o surpriză pentru familie, întrucât o intuia încă de la început. Potrivit ei, apelul public a fost lansat nu pentru că familiei îi este ușor să ceară ajutor, ci pentru că rudele își doresc să afle ce s-a întâmplat cu Ludmila Vartic.

Victoria Tatarinova a precizat că, până acum, au fost colectați 82.182 de lei, sumă în care intră și economiile familiei. Ea a mulțumit tuturor celor care au contribuit, au distribuit mesajul sau au transmis încurajări.

Totodată, sora Ludmilei Vartic a menționat că urmează cheltuieli importante și a relansat apelul către oamenii care vor să sprijine familia. Potrivit acesteia, banii donați vor fi folosiți exclusiv pentru stabilirea adevărului, iar familia va prezenta ulterior un raport privind cheltuielile.

În mesajul publicat, Victoria Tatarinova a indicat mai multe modalități prin care pot fi făcute donații, inclusiv prin PayPal, card bancar și transferuri bancare în lei, euro sau dolari.

Familia și-a exprimat regretul față de comunicatul emis anterior de Inspectoratul General al Poliției, care, potrivit rudelor, ar fi pus la îndoială demersul lor, după ce instituția a anunțat că toate cheltuielile vor fi suportate de stat.

Rudele susțin că nu urmăresc să instige la neîncredere față de instituțiile statului și că sunt convinse că în cadrul acestora, inclusiv în Poliție, activează oameni onești și responsabili. În același timp, familia spune că aflarea adevărului în cazul Ludmilei Vartic poate crea un precedent important pentru alte persoane care se simt nedreptățite sau intimidate.

Anterior, Inspectoratul General al Poliției a precizat că statul va acoperi cheltuielile pentru exhumare și pentru expertiza medico-legală repetată, însă nu și costurile expertului independent din România, ales de avocații familiei.

Clarificarea a venit după ce avocata mamei Ludmilei Vartic, Violeta Gașițoi, a anunțat că a primit ordonanța organului de urmărire penală prin care i s-a comunicat că specialistul independent nu va fi achitat din bani publici.

Poliția a explicat că procedura de exhumare și expertiza medico-legală au fost deja achitate de instituție, în conformitate cu legislația. În schimb, expertul independent selectat de avocații familiei reprezintă o opțiune separată a părții vătămate, iar cheltuielile pentru activitatea acestuia, inclusiv transportul și cazarea, nu pot fi acoperite de instituție.

Ludmila Vartic, mamă a doi copii, a murit pe 3 martie, după ce a căzut de la etajul unui imobil din Chișinău, unde locuia împreună cu mama sa.

Cazul a devenit public ulterior, după apariția unor acuzații pe rețelele sociale la adresa soțului femeii, Dmitri Vartic, privind presupuse acte de violență.

Poliția a deschis două cauze penale, iar Dmitri Vartic are statut de bănuit. Acesta neagă acuzațiile și susține că soția sa ar fi avut probleme de sănătate și stări depresive.