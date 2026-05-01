Ion Tăbârță: Fără facilități pentru Transnistria. Regiunea trebuie să respecte legea

Analistul politic Ion Tăbârță susține că regiunea transnistreană este parte componentă a R. Moldova și trebuie să respecte legislația națională, iar eliminarea facilităților fiscale are drept scop readucerea acestui teritoriu sub controlul autorităților constituționale.

Expertul susține că apelul Tiraspolului de a nu introduce taxe pentru regiune reflectă situația economică dificilă în care se află administrația de acolo, aflată în căutarea unor soluții.

Potrivit lui Tăbârță, economia regiunii transnistrene, care a funcționat până acum pe baza gazului neplătit, reprezintă un model artificial și nesustenabil.

„Regiunea transnistreană este parte componentă a R. Moldova și scopul este reîntoarcerea acestui teritoriu sub controlul R. Moldova. Ei au avut aceste privilegii foarte mult timp, însă acum trebuie să se revină la normalitate și cei din regiune trebuie să respecte legislația națională”, a declarat analistul.

Acesta a subliniat că situația geopolitică s-a schimbat, iar pârghiile de presiune ale Federației Ruse asupra Chișinăului, inclusiv prin intermediul regiunii transnistrene, s-au diminuat considerabil.

„Cei de la Tiraspol trebuie să înțeleagă că s-a schimbat o realitate acolo. Cei din regiunea transnistreană au viitor ca parte componentă a R. Moldova. Acum ei au nevoie de noi, Tiraspolul are nevoie de Chișinău, nu invers”, a mai spus Tăbârță.

Joi, 30 aprilie, Parlamentul de la Chișinău a aprobat în lectură finală un proiect de lege ce prevede că discrepanțele fiscale și legislative dintre cele două maluri ale Nistrului vor fi eliminate gradual, iar banii colectați din taxe și impozite vor fi direcționați într-un fond de convergență. Autoritățile estimează că aplicarea integrală a acestor măsuri va aduce la bugetul de stat venituri suplimentare, de aproximativ 3,3 miliarde de lei, anual.