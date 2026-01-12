Cât s-a plătit pentru vizitele oficiale peste hotare în ultimele 6 luni din 2025

În a doua jumătate a anului 2025, Președinția a efectuat 34 de deplasări oficiale peste hotare, dintre care 14 au inclus participarea șefei statului. Potrivit unui raport publicat de instituția prezidențială, costurile totale ale acestor vizite s-au ridicat la aproximativ 800.000 de lei.

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată transportului aerian și feroviar – peste 347.000 de lei. Pentru diurne au fost alocați circa 233.000 de lei, iar pentru cazare aproape 220.000 de lei.

Bugetul planificat pentru deplasările externe în 2025, stabilit la un milion de lei, a fost depășit. În primele șase luni ale anului, Președinția a realizat 33 de vizite de serviciu în afara țării, cu un cost de peste 500.000 de lei.

Conform raportului, în perioada iulie–decembrie 2025, președinta Maia Sandu a efectuat vizite oficiale în Polonia, Italia, Regatul Unit, Franța, Germania, Danemarca, România, Belgia, Cipru, Grecia și Țările de Jos, participând inclusiv la evenimente internaționale și reuniuni oficiale.