Câte drone și rachete a lansat Rusia în uriașul atac aerian de peste noapte care a afectat și România

Rusia a desfășurat peste noapte un atac aerian combinat asupra obiectivelor de infrastructură esențială din Ucraina, folosind drone și diferite tipuri de rachete lansate din aer, de pe mare și de la sol, au spus forțele aeriene ucrainene.

Mai multe drone au vizat zona de graniță cu România din regiunea ucraineană Odesa, iar o dronă a căzut în municipiul Galați, provocând pagube într-o zonă locuită

Forțele aeriene ucrainene au spus pe Telegram că ținta principală a loviturilor rusești a fost Dnipro, dar au fost atacate și regiunile Harkov, Cernigău, Sumî, Odesa și Kiev.

Rușii au atacat cu 666 de rachete și drone

Armata ucraineană a detectat 666 de mijloace de atac aerian: 47 de rachete și 619 de drone, dintre care:

12 rachete balistice Iskander-M/S-400 lansate din Millerovo, Kursk, Yeysk și Crimeea

29 rachete de croazieră X-101, lansate din apele Mării Caspice

1 rachetă de croazieră Iskander-K lansată din regiunea rusă Bryansk

5 rachete de croazieră „Kalibr” (zona de lansare – apele Mării Caspice);

619 UAV-uri de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone din direcțiile: Bryansk, Kursk, Orel, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Gvardeisk, Chauda, aproximativ 400 dintre acestea fiind „Shahed”.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 610 ținte – 30 de rachete și 580 de drone de diferite tipuri:

26 de rachete de croazieră X-101;

4 rachete de croazieră „Kalibr”;

580 de drone inamice de diferite tipuri.

Au fost înregistrate impacturi efectuate de 13 rachete și 36 de drone de atac în 23 de locuri, precum și căderea unor drone doborâte (resturi) în 9 locații.