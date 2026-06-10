Guvernul României deschide înscrierile pentru finanțarea proiectelor din Moldova

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României a anunțat lansarea unei noi sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru proiectele care urmează să fie implementate în anul 2026.

Potrivit DRRM, finanțările sunt destinate proiectelor care vizează cetățenii Republicii Moldova și se încadrează în unul dintre următoarele domenii: cultură, mass-media, educație, societate civilă, spiritualitate și tradiție.

Organizațiile și instituțiile interesate pot depune cererile de finanțare până la data de 21 iunie la adresa de e-mail [email protected]. Dosarele trebuie să respecte condițiile și criteriile prevăzute în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul instituției.

După încheierea perioadei de depunere a proiectelor și finalizarea procesului de evaluare, lista proiectelor selectate pentru finanțare precum și beneficiarii fondurilor nerambursabile vor fi publicați pe site-ul oficial al DRRM.