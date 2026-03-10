Ce impact are creșterea prețurilor la carburanți asupra cetățenilor? Ioniță: Prețul benzinei vs. accesibilitatea reală

Creșterea prețurilor la carburanți provoacă reacții emoționale în rândul populației, însă indicatorul real care arată situația economică este accesibilitatea combustibilului raportată la salarii, susține economistul Veaceslav Ioniță.

Într-o analiză publicată pe Facebook, Ioniță afirmă că orice scumpire bruscă creează disconfort, deoarece oamenii reacționează la prețul afișat la pompă. Totuși, economia trebuie analizată „la rece”, iar indicatorul corect nu este prețul în sine, ci cât combustibil poate cumpăra o persoană din salariu.

„Dacă raportăm benzina la salariu, tabloul arată diferit. Până în 2015, un salariu mediu permitea cumpărarea a cel mult 200 litri de benzină. Chiar dacă prețul nominal era mai mic, pentru oameni benzina era de fapt mult mai scumpă”, a explicat economistul.

Potrivit acestuia, situația s-a schimbat treptat în ultimii ani. În trimestrul IV din 2024 a fost depășit pentru prima dată pragul de 500 de litri de benzină cumpărați dintr-un salariu, iar în trimestrul IV din 2025 accesibilitatea a atins un maxim istoric de aproape 600 de litri.

Chiar și după scumpirile recente, media trimestrială estimată rămâne la aproximativ 575 de litri de benzină pentru un salariu, ceea ce, deși este sub recordul absolut, rămâne printre cele mai ridicate niveluri de accesibilitate din istoria Republicii Moldova.

„Concluzia este simplă: prețul creează emoție, accesibilitatea oferă rațiune. Iar dacă judecăm la rece, benzina de astăzi este, în termeni de putere de cumpărare, mai accesibilă decât în majoritatea anilor din trecut”, a menționat Ioniță.

În același timp, economistul atrage atenția asupra evoluției motorinei, care a ajuns la cel mai mare preț din ultimii doi ani.

Potrivit datelor anunțate de ANRE, pentru ziua de mâine plafonul maxim pentru motorină va fi de 23,59 lei pe litru, nivelul cel mai ridicat din ultimii doi ani, depășit doar în trimestrul IV din 2023.

În mai puțin de trei luni, prețul motorinei a crescut cu 4,89 lei pe litru, cea mai mare creștere din ultimii trei ani. Mai mult de jumătate din această majorare – 2,7 lei pe litru – s-a produs doar în ultimele șapte zile.

Scumpirea afectează în special sectorul agricol, deoarece fermierii sunt în plină perioadă a lucrărilor de primăvară, iar costurile pentru motorină au crescut deja cu peste 27%.

Potrivit lui Ioniță, tendințele internaționale indică faptul că în această săptămână ar putea urma noi scumpiri zilnice ale carburanților.

În cazul benzinei A95, creșterea prețurilor este mai lentă, însă evoluția rămâne negativă, a mai menționat economistul.