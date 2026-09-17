Scântei în Parlament între Serghei Ivanov și Igor Grosu

Scântei în Parlament între deputatul Partidului Nostru (PN) Serghei Ivanov și președintele Parlamentului, Igor Grosu, după o întrebare adresată în timpul examinării în lectura a doua a proiectului de lege privind activitatea de stocare a produselor petroliere. „Întrebare pe alături”, a declarat speakerul. „Dacă așa e treaba, trebuie să mergem acasă”, a venit cu replică deputatul din opoziție.

„Cum va facilita sau cum va diminua impactul negativ la prețurile la care ne aflăm acum? Cum va impacta pozitiv această lege, având în vedere criza în care ne aflăm acum?”, a întrebat deputatul.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a răspuns scurt: „Întrebare pe alături”.

Raportorul proiectului, deputatul PAS Marcel Spatari, a intervenit, menționând că poate Ivanov „a avut nevoie de o precizare”.

Replica deputatului PN nu s-a lăsat așteptată.

„Dacă așa e treaba, înseamnă că, fiind în opoziție, vorbind frumos, fiind constructiv, trebuie să mergem acasă. Am pus o întrebare normală, pentru că asta așteaptă toată populația. Va diminua criza sau nu? Ca să știm și noi, toți, toți cetățenii”, a declarat Serghei Ivanov.