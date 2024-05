Iată care sunt cele lucrurile pe care e recomandat să le faci noaptea pentru a avea parte de o dimineață fericită. Aceste mici schimbări te vor ajuta să îți îmbunătățești starea de spirit a doua zi. Modul în care îți petreci serile este parte esențială din proces.

Descoperă câteva practici rapide care vor avea efect pozitiv asupra stării tale de spirit în ziua următoare. Vei fi surprinsă cum câteva modificări mici ale obiceiurilor pot face diferența asupra stării tale de a doua zi. Ce trebuie să faci noaptea pentru a avea parte de o dimineață fericită Să ai o rutină de dimineață solidă nu reprezintă o garanție că vei avea o zi bună. Specialiștii recomandă cele șase practici pe care trebuie să le urmezi seara ca să te asiguri că următoarea zi va fi plină de energie. Fă o plimbare de seară Poate fi vorba de o plimbare de 15 minute, după cină în jurul blocului. Sau de o ieșire cu câinele înainte de a merge la culcare. Doar câteva minute de mișcare blândă în aer liber pot reduce nivelul de zahăr din sânge după o masă și te pot ajuta să te relaxezi.

Renunță la telefon cu 30 de minute înainte de culcare Un somn bun are un efect semnificativ asupra stării tale mentale a doua zi dimineața. Pentru a avea parte de o odihnă calitativă, acordă atenție rutinei de igienă a somnului. Aceasta se referă la obiceiurile și factorii de mediu care îți afectează somnul. Iar modul în care folosești dispozitivele pe timp de noapte reprezintă un procent mare din aceste obiceiuri. „Închide ecranele cu aproximativ 30 de minute înainte de culcare și ia în considerare posibilitatea de a îți ține dispozitivele departe de pat. Astfel nu vei fi tentată să le verifici noaptea.”, a notat profesorul de psihologie Santos, conform HuffPost.

Trăiești într-o lume hiperstimulantă, care își poate pune simțurile pe val. Evitarea ecranelor este o modalitate prin care poți remedia acest lucru, dar există și alte lucruri pe care le poți face pentru a îți liniști simțurile. Poți face o baie caldă Pe lista celor 6 lucruri pe care e recomandat să le faci noaptea pentru a avea parte de o dimineață fericită se află și o baie sau un duș cald. Baia de seară are multe beneficii pentru sănătatea fizică și mentală. S-a demonstrat că scufundarea totală în apă, spre deosebire de duș, schimbă starea de spirit. Dacă ai avut o zi plină, fă o baie înainte de culcare. Îți va îmbunătăți calitatea somnului, prin creșterea scăderii temperaturii corpului central. De asemenea, are efecte pozitive asupra sistemului cardiovascular. Reflectează asupra zilei Auto-reflecția este o practică excelentă pentru a încheia o zi plină. Ia-ți un moment și gândește-te la ce ai învățat și la modul în care ai crescut în acea zi. Vezi cum poți transforma evenimentele stresante din timpul zilei în oportunități de autodescoperire, pentru a deveni o persoană mai fericită. Această practică simplă îți poate întări capacitatea de discernământ și te poate ajuta să abordeazi ziua următoare cu o minte deschisă, gata să învețe. De cele mai multe ori, ești predispusă să te agiți în legătură cu toate lucrurile pe care nu le-ai bifat în acea zi. Ar fi mai bine să te oprești și să apreciezi progresul pe care l-ai făcut.

