Cea mai cunoscută pagină care monitorizează războiul din Ucraina se închide: Cum a arătat ce guvernul român n-a vrut să recunoască

Ukraine Weapons Tracker, cea mai cunoscută pagină care monitorizează echipamentele folosite în războiul din Ucraina, a anunțat că își va sista activitatea, administratorii săi fiind cei care au arătat în premieră că militarii ucraineni folosesc obuze produse în România, transmite Hotnews.ro.

„Salutare tuturor. Deși Ukraine Weapons Tracker s-a bucurat de un succes extraordinar și sprijin extrem de apreciat, acest proiect se va încheia în curând din cauza circumstanțelor noastre personale. Sperăm că am avut un impact pozitiv”, au anunțat luni după-amiaza administratorii paginii pe „X”, fosta Twitter.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 16, 2023