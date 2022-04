Ceaiuri care te ajută primăvara

1. Ceaiuri împotriva alergiilor

Strănutul, tusea, înroșirea ochilor și eczemele usoare sunt probleme provocate de o serie de alergeni specifici primăverii. Din fericire există câteva ceaiuri care vor diminua considerabil efectele alergiilor.

Strănutul,cel mai frecvent simptom al alergiilor, poate fi moderat dacă se consumă zilnic ceai din trifoi roșu sau ceai de urzică. Aceste două ceaiuri reduc inflamația, usurează respirația și diminuează simptomele alergiei. Congestia și inflamarea pielii pot fi tratate cu ceai de eucalipt si ceai de cimbru.

2. Ceai împotriva asteniei de primavara

Astenia este o stare fiziologică care are simptome precum: oboseală, diminuarea randamentului fizic și intelectual, reducerea puterii de concentrare, amețeli, lipsa apetitului alimentar. De aici, aceste simptome provoacă aparitia anxietății și a stărilor de iritabilitate.

Ceaiul de urzică tratează astenia de primăvara. Acesta este foarte bogat în vitamine și minerale care ajută corpul să iasă rapid din această stare. Fierbe 5 linguri de frunze de urzici in jumătate de litru de apă si consuma lichidul pe toată durata zilei.

3. Ceaiuri pentru detoxifiere

Dupa o perioada lunga de iarna in care ai consumat cantitati mari de carne, organismul tau are nevoie de o detoxifiere. In acest scop medicii nutritionisti iti recomanda sa incepi o dieta bazata pe fructe si legume de sezon, iar in acelasi timp sa consumi ceaiuri cu efect puternic detoxifiant. Printre acestea se numara: ceaiul de pelin, ceaiul verde, ceaiul de musetel si ceaiul de urzica.

4. Ceaiuri pentru slabit

Pentru ca iarna organismul isi face depozite de grasime pentru a se proteja impotriva frigului, primavara nu iti ramane decat sa incerci sa slabesti. Dincolo de dieta alimentara si exercitiile fizice, nutritionistii recomanda consumarea zilnica a cel putin 1 litru de ceai, la alegere dintre urmatoarele: ceai verde, ceai de crusin, ceai de coada soricelului.