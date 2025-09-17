CEC sesizează Ministerul Justiției privind limitarea activității partidului Irinei Vlah

Comisia Electorală Centrală a decis să sesizeze Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Asta după ce CEC a constatat că formațiunea ar fi beneficiat de finanțare ilegală în campania electorală. Totodată, Comisia Electorală a respins solicitările depuse de două partide pentru a exclude „Inima Moldovei” din cursa pentru parlamentare.

Președinta CEC, Angelica Caraman, a declarat că instituția a examinat o speță complicată. „Suntem la examinarea unei spețe în care contestatarii solicită în general anularea înregistrării unui bloc electoral, pe de altă parte, cei care sunt vizați invocă faptul că nu există o hotărâre definitivă a instanței de judecată. Noi avem termene restrânse și misiunea CEC este să pună în aplicare prevederile Codului Electoral, pentru a preveni anumite situații”, a explicat Caraman.

Totodată, vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a precizat că sunt suficiente argumente care confirmă finanțarea ilegală a partidului și implicit a concurentului electoral. „Nu putem vorbi, la această etapă, de cuantum. Că este 100 de lei, că e un milion de lei, acest lucru urmează a fi stabilit în urma măsurilor de control”, a adăugat Postica.

În replică, Irina Vlah a respins acuzațiile și a criticat decizia CEC. „Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. Totuși, Comisia nu s-a putut abține și, folosindu-se de situație, și-a demonstrat atașamentul politic față de guvernare. Evident, vom contesta această decizie, pe care o considerăm neîntemeiată și motivată politic”, a anunțat Vlah într-o postare pe rețelele sociale.

Totodată, CEC a decis și aplicarea unui avertisment blocului „Patriotic”, din care face parte „Inima Moldovei”, pentru nerespectarea legislației privind finanțarea politică. Comisia Electorală precizează că va desfășura un control complex asupra finanțării formațiunii și a blocului electoral, vizând perioada campaniei și până la 1 octombrie. Raportul final urmează să fie prezentat până la data de 31 martie 2026.

Partidul Național Moldovenesc și Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa au fost cele două formațiuni care au cerut Comisiei Electorale Centrale să excludă partidul Irinei Vlah din competiția electorală.

„Cerem Comisiei Electorale Centrale să excludă aceste partide sau să suspende alegerile până nu se taie toate sursele de finanțare ilegală”, a accentuat Arina Spătaru, președinta ALDE. La rândul său, Dragoș Galbur, liderul PNM, a declarat că Partidul Republican „Inima Moldovei” a fost finanțat ilegal și a utilizat în campania electorală mijloace financiare din străinătate.