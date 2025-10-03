CEDO condamnă R. Moldova: o familie a fost privată de accesul la justiție din cauza taxelor exagerate

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că Republica Moldova a încălcat dreptul unei familii la accesul la justiție, deoarece taxele judiciare percepute au fost prea mari și au constituit un obstacol real pentru exercitarea dreptului lor.

Instanțele interne au refuzat cazurile depuse de familie, invocând lipsa plății taxelor sau inadmisibilitatea cererilor, deși acestea erau justificate și apărau interese legitime. Curtea de la Strasbourg a apreciat că sancțiunea indirectă impusă de costurile excesive a fost disproporționată și nejustificată.

CEDO a remarcat că statul trebuie să asigure proceduri care nu împiedică persoanele cu mijloace limitate să acceseze în mod efectiv justiția, iar taxele judiciare trebuie să fie proporționale cu nivelul de venit și natura cazului.

Decizia angajează responsabilitatea autorităților naționale să remedieze normele care permit astfel de bariere financiare. La nivel practic, familiile în situații similare pot solicita recalcularea taxelor, exonerări sau acces la proceduri gratuite în cazurile de risc.

Această hotărâre pune problema unui principiu fundamental: justiția nu trebuie să fie un privilegiu pentru cei care își permit plata taxelor mari, ci un acces garantat pentru toți cetățenii.