Moldova își consolidează poziția în domeniul turismului istoric pe continentul european

Potrivit Travel and Tour World (TTW), o platformă media globală care reunește comunitatea internațională de turism, Moldova s-a alăturat celor mai importante destinații europene de turism istoric: România, Bulgaria, Grecia, Grecia, Italia, Franța, Germania, Spania și Marea Britanie.

Acest lucru marchează o schimbare notabilă pe harta turistică europeană: țările își unesc eforturile pentru a-și promova patrimoniul cultural și istoric, iar Moldova, care anterior a rămas în umbră, atrage acum atenția turiștilor din întreaga lume, datorită monumentelor sale antice și farmecului său unic.

Analiza TTW notează că Chișinăul, cu arhitectura sa din epoca sovietică și parcurile sale liniștite, mănăstirea rupestră din Orheiul Vechi din secolul al XII-lea, Cetatea medievală Soroca și galeriile subterane de vinuri Cricova sunt doar câteva dintre atracțiile istorice ale țării.

Cetățenii a peste 100 de țări pot vizita Moldova fără viză pentru o perioadă de până la 90 de zile, ceea ce o face o destinație accesibilă pentru călătorii spontane. Cea mai bună perioadă pentru vizitare este primăvara și toamna, când natura își dezvăluie întregul potențial pitoresc.

„Moldova este o bijuterie ascunsă a Europei, unde istoria bogată, natura pitorească și ospitalitatea caldă sunt combinate”, notează TTW.

Experții consideră că promovarea strategică a Moldovei ca destinație istorică îi poate consolida poziția pe harta turistică globală și poate face din această țară un jucător proeminent în turismul european.

Amintim că, în primăvara anului 2023, Moldova a aderat la Acordul parțial extins privind rutele culturale al Consiliului Europei, care reunește 36 de state. Acest lucru creează oportunități de cooperare cu alte țări europene în promovarea patrimoniului istoric și cultural.

După cum a menționat într-un recent interviu pentru Logos Press, ministrul Culturii, Cristian Jardan, monumentele istorice ale Moldovei încep să atragă investiții: există planuri de a identifica siturile cu potențial economic și de a dezvolta modele de parteneriat public-privat.

„În contextul creșterii turismului gazdă, acest patrimoniu începe să prezinte un interes investițional tot mai mare”, a subliniat ministrul.

Trebuie remarcat faptul că Guvernul intenționează să readucă turismul în structura Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării ca direcție separată.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în ianuarie-septembrie 2025 față de aceeași perioadă a anului 2024, numărul turiștilor cazați în structurile de cazare colective a crescut cu 9,6%, ajungând la 400.000 de persoane, dintre care 53% au fost străini. Numărul de înnoptări a crescut cu 4,9% până la 1,28 milioane, dintre care 32% au fost nerezidenți. Durata medie a sejurului a fost de 4,2 zile.