Roaming ca acasă în UE: Ce înseamnă noile reguli pentru utilizatorii din R. Moldova

Începând de astăzi, 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova pot utiliza telefonia mobilă și Internetul mobil în toate statele Uniunii Europene la tarife naționale, fără suprataxe de roaming. Decizia a fost adoptată anterior de Consiliul Uniunii Europene și marchează o premieră: extinderea regimului „Roam like at home” („Roaming ca acasă”) către state din afara Spațiului Economic European.

Măsura se aplică în ambele sensuri. Astfel, și cetățenii UE care călătoresc în Republica Moldova beneficiază, începând de astăzi, de aceleași condiții ca în țara lor de origine.

Pentru moldovenii cu abonament sau cartelă preplătită, telefonul mobil funcționează în Uniunea Europeană aproape identic ca pe teritoriul Republicii Moldova. Apelurile, SMS-urile și datele mobile sunt taxate din pachetul național, fără costuri suplimentare de roaming.

În cazul depășirii resurselor incluse, utilizatorii achită aceleași tarife standard aplicate acasă. Apelurile către numărul unic de urgență 112 rămân gratuite și sunt accesibile și în roaming, inclusiv prin SMS sau aplicații, acolo unde aceste opțiuni sunt disponibile.

Operatorii sunt obligați să informeze clienții în cazul utilizării numerelor speciale sau a serviciilor cu tarif majorat.

Calitatea conexiunii – 4G sau 5G – depinde de rețeaua locală din statul UE în care se află utilizatorul.

Regimul „Roam like at home” funcționează în Uniunea Europeană din 2017. Extinderea lui către Republica Moldova a fost posibilă în baza Acordului de Asociere cu UE și a procesului de integrare treptată în Piața Unică Digitală europeană.

Alături de Republica Moldova, Ucraina beneficiază, de asemenea, de la 1 ianuarie 2026 de acest regim, cele două devenind primele state candidate la aderarea la UE care obțin acces deplin la „roaming ca acasă”.

Spre comparație, statele din Balcanii de Vest au, în prezent, doar un acord regional de roaming.

Primele măsuri de apropiere au fost implementate după invazia rusă din 2022, când operatorii europeni și ucraineni au introdus facilități temporare de roaming gratuit sau la preț redus pentru refugiați. Aceste soluții au fost prelungite succesiv și au deschis calea integrării permanente în regimul RLAH.

În cazul Republicii Moldova, operatorii locali și cei din UE au început încă din 2024 să reducă treptat tarifele de roaming, pregătind aplicarea integrală a noului regim.

Specialiștii estimează că operatorii de telecomunicații vor pierde o parte din veniturile obținute anterior din roaming, urmând să le compenseze prin ajustarea altor tarife sau prin oferte comerciale noi, așa cum s-a întâmplat și în Uniunea Europeană după 2017.