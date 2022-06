Cele mai bune bune remedii pentru arsuri solare

Iată 6 remedii naturale împotriva arsurilor solare!

Untul de cocos este ideal în cazul în care te-ai ars la soare. Acesta hidratează în profunzime pielea şi ameliorează senzaţia de durere.

Aloe vera – are efect răcoritor şi poate fi şi mai răcoritor dacă lăsaţi crema, loţiunea, gelul etc. sau orice produs mai aveţi voi prin casă pe bază de aloe vera la frigider pentru câteva ore.

Baie cu făină de ovăz – produsele ce conţin făină coloidală de ovăz pot fi găsite în farmacii şi magazine naturiste şi acţionează ca tratament calmant suplimentar, fiind recomandat atât în cazul ameliorării arsurilor solare, cât şi în dermatite, acnee, eczeme etc.

Vitamina C – în loc să iei aspirină, despre care ai auzit că face bine în caz de dureri, ia câteva suplimente cu vitamina C, sau, şi mai bine, mănâncă multe citrice, cum sunt portocalele, lămâile, grepfrutul, pomelo, mandarinele etc.

Compresele reci cu lapte sau ceai de muşeţel şi gălbenele fac minuni pentru pielea arsă. La fel şi băile cu apă călduţă în care se adaugă bicarbonat de sodiu.

Poţi aplica un strat cu iaurt, laşi să acţioneze 15 minute şi clăteşti cu apă rece. Repetă procedura o dată la trei ore.