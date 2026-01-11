Cer noros și temperaturi scăzute: Cum va fi vremea în Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că vremea în Moldova astăzi va fi predominant caracterizată de nori, dar fără precipitații semnificative. Temperaturile se vor menține la valori scăzute pe parcursul zilei.Astăzi, la Chișinău, temperaturile vor oscila între un minim de -9.2°C în orele dimineții și un maxim de -4.4°C după-amiază.

Cerul va fi mai mult noros până la amiază, când se va mai însenina ușor. Nu sunt așteptate precipitații pe parcursul întregii zile, probabilitatea acestora fiind zero. Soarele va răsări la ora 07:47 și va apune la ora 16:36, asigurând o zi relativ scurtă și rece.

Mâine, vremea se va menține în continuare acoperită cu nori. Maxima zilei va atinge -1.0°C, iar minima va fi de -8.3°C, observându-se o ușoară încălzire față de ziua precedentă. Probabilitatea de precipitații rămâne foarte scăzută, la doar 3%, indicând că cerul noros nu va aduce ploi sau zăpadă.

Poimâine, prognoza meteo arată condiții similare cu cele din ziua anterioară; cer acoperit și fără precipitații notabile. Temperaturile vor varia între -7.6°C minima și -1.9°C maxima zilei. Astfel, diferențele termice comparativ cu zilele precedente sunt minore, iar atmosfera rece persistă fără schimbări semnificative în ceea ce privește umiditatea atmosferică sau apariția precipitațiilor.