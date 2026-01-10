Cinci candidați, în cursa pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova

Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM). Este vorba despre Natalia Balaban, Anatolie Barbacar, Alexandru Țurcan, Mihail Durnescu și Ludmila Spînu.

Alegerea noului președinte va avea loc în cadrul Congresului ordinar al avocaților pentru anul 2025, care va începe pe 19 ianuarie 2026. În prima zi, lucrările se vor desfășura în format mixt, cu participare fizică și online, iar congresul va continua până pe 21 ianuarie 2026, ora 17:00.

Actualul președinte al Uniunii Avocaților, Dorin Popescu, nu mai poate candida, întrucât a exercitat deja două mandate consecutive, limita maximă permisă de Legea cu privire la avocatură.

Potrivit legii, președintele Uniunii Avocaților este ales pentru un mandat de doi ani dintre avocații cu o vechime în profesie de cel puțin cinci ani. Una și aceeași persoană poate fi aleasă în această funcție pentru cel mult două mandate consecutive.

Legea stabilește că preşedintele Uniunii Avocaţilor are următoarele atribuţii:

reprezintă Uniunea Avocaţilor în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

prezidează şedinţele Consiliului Uniunii Avocaţilor;

semnează actele Consiliului Uniunii Avocaţilor;

supraveghează relaţiile dintre Uniunea Avocaţilor şi barouri, precum şi relaţiile dintre barouri;

acordă sprijin barourilor în relaţiile acestora cu autorităţile centrale şi cele locale;

veghează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii avocaţilor în instanţele judecătoreşti, în organele de urmărire penală şi în autorităţile publice.

Pe perioada lipsei, indisponibilității președintelui Uniunii Avocaților sau a vacanței funcției de președinte al Uniunii Avocaților, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către un membru al Consiliului Uniunii Avocaților, desemnat de Consiliu.