Maia Sandu: Suntem solidari cu oamenii curajoși din Iran

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că apreciază curajul cetățenilor iranieni care luptă pentru libertate și democrație, subliniind solidaritatea Republicii Moldova cu populația Iranului.

Mesajul a fost publicat pe platforma X, unde șefa statului a evidențiat determinarea protestatarilor de a-și decide propriul viitor.

Declarația vine în contextul protestelor de amploare izbucnite vineri, 9 ianuarie, la Teheran și în alte orașe iraniene. Manifestanții au cerut înlăturarea Republicii Islamice, iar în unele cazuri, revenirea la monarhie. Potrivit BBC, nemulțumirea a cuprins diverse categorii sociale, pe fondul frustrării acumulate față de conducerea clericală aflată la putere de aproape cinci decenii.

Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, aflat în exil, a îndemnat la intensificarea presiunii asupra autorităților și la declanșarea unei greve generale. Mesajele sale au circulat inclusiv prin canale clandestine, după ce autoritățile au restricționat accesul la internet la nivel național.

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un nou avertisment liderilor iranieni, pe fondul extinderii protestelor și al intervenției forțelor de ordine. Potrivit Reuters, Trump a exprimat îngrijorări privind siguranța protestatarilor, dar a precizat că nu intenționează, deocamdată, să susțină un lider al opoziției, inclusiv pe Reza Pahlavi.

Între timp, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a respins revendicările protestatarilor, acuzând implicarea forțelor externe, în timp ce autoritățile judiciare au avertizat asupra unor pedepse dure. Organizațiile pentru drepturile omului au raportat zeci de morți, atât în rândul manifestanților, cât și al forțelor de securitate.

Protestele reprezintă cea mai serioasă provocare internă pentru regimul iranian din ultimii ani, pe fondul unei crize economice profunde, marcate de inflație ridicată și deprecierea monedei naționale. Inițial declanșate de nemulțumiri economice, manifestațiile au căpătat rapid un caracter politic.

În acest context tensionat, Ministerul Afacerilor Externe al României a emis o avertizare de călătorie pentru Iran, recomandând cetățenilor români să evite deplasările în zonă, participarea la proteste și locurile aglomerate, precum și să își reevalueze necesitatea aflării în această țară.