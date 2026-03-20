Cer variabil și temperaturi de până la 15°C: Prognoza meteo pentru acest weekend

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță prognoza meteo pentru acest weekend, 21-23 martie.

În intervalul menționat, presiunea atmosferică va fi normală. Totodată, se așteaptă cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit meteorologilor, până sâmbătă, 21 martie, nu sunt prognozate precipitații esențiale. Doar pe 22 martie, izolat va ploua slab.

Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile:

Minime nocturne: vor oscila între -2…+3°C pe 21 martie, iar în intervalul 22-23 martie 0…+5°C

Maxime diurne: se vor situa între +10…+15°C.