Doliu la Kiev: Patriarhul Filaret, figura-cheie a independenței Bisericii Ucrainene, a murit la 97 de ani

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Kievului, Filaret (Mihail Denisenko), a murit la vârsta de 97 de ani. Anunțul a fost făcut vineri de Mitropolitul Epifanie, conducătorul actual al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.

Mitropolitul Epifanie a anunțat decesul liderului religios care a rupt Ucraina de influența Moscovei și a fondat Patriarhia Kievului.

„Astăzi există o durere și o durere adâncă în inima mea, ca și în inimile multor ucraineni, căci astăzi călătoria pământească a Preafericitului Patriarh Filaret a luat sfârșit”, a transmis Epifanie într-un mesaj postat pe Facebook, potrivit The Kyiv Independent.

„Ne vom aminti mereu de îndrumarea Patriarhului Filaret privind importanța păstrării unității Bisericii Ucrainene în jurul Scaunului Kiev”, a adăugat mitropolitul.

Patriarhul Filaret a continuat să oficieze ocazional slujbe la Catedrala Sfântul Volodymyr din Kiev până în 2025. El fusese internat în spital pe 9 martie.

Arhitectul ruperii de Moscova și al formării Patriarhiei Kievului

Patriarhul Filaret (Mihail Denisenko) a fost una dintre cele mai influente și controversate figuri ale ortodoxiei din spațiul ucrainean, jucând un rol esențial în desprinderea Bisericii Ortodoxe din Ucraina de sub autoritatea Moscovei.

Născut în 1929, Filaret a urcat în ierarhia Bisericii Ortodoxe Ruse, devenind Mitropolit al Kievului în perioada sovietică. După destrămarea Uniunii Sovietice și proclamarea independenței Ucrainei în 1991, el a susținut deschis ideea unei biserici naționale independente, în acord cu noul stat ucrainean.

În 1992, în urma unui conflict cu Patriarhia Moscovei, Filaret a fost înlăturat din funcție și ulterior anatemizat de Biserica Ortodoxă Rusă. În același an, el a fondat Patriarhia Kievului, o structură bisericească nerecunoscută inițial de lumea ortodoxă, dar care a devenit în timp un simbol al aspirațiilor de independență religioasă ale Ucrainei.

Timp de decenii, Filaret a condus Patriarhia Kievului, consolidând o rețea religioasă distinctă de influența Moscovei și contribuind la conturarea identității religioase ucrainene. Rolul său a căpătat o semnificație politică majoră, mai ales în contextul tensiunilor dintre Ucraina și Rusia.

În 2018, procesul de autocefalie a Bisericii Ortodoxe din Ucraina a fost oficializat prin recunoașterea acordată de Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, marcând un moment istoric în separarea de Moscova. Deși ulterior au existat tensiuni interne în noua structură bisericească, Filaret rămâne asociat cu inițiativa care a dus la ruperea influenței religioase ruse în Ucraina.

Considerat de susținători un promotor al independenței naționale și de critici o figură controversată, Filaret a rămas până la finalul vieții un simbol al luptei pentru autonomia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.



