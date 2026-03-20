Trafic rutier restricționat temporar pe mai multe străzi din Chișinău

Primăria municipiului Chișinău anunță restricții temporare de trafic rutier pe mai multe artere din oraș, ca urmare a lucrărilor de reparație și intervențiilor la șantiere.

Astfel, între 23 și 29 martie 2026, traficul va fi suspendat pe strada Vasile Badiu, pe tronsonul dintre străzile Podgorenilor și 8 Martie, pentru lucrări de reparație.

Totodată, circulația va fi restricționată și pe strada Călărași, între străzile Nicolae H. Costin și Milano, până pe 26 martie.

De asemenea, sâmbătă, 21 martie 2026, între orele 08:00 și 15:00, traficul va fi suspendat pe strada Belgrad, pe tronsonul dintre bd. Cuza-Vodă și strada Varșovia, pentru instalarea tehnicii speciale la șantierul de construcție de la nr. 36.

Direcția Generală Mobilitate Urbană, în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică, va asigura redirecționarea circulației pe rutele ocolitoare. Antreprenorii responsabili vor monta indicatoarele și îngrădirile necesare conform planului de organizare a traficului.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și indicațiile agenților de circulație și să manifeste răbdare și disciplină în trafic.