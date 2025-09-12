Cernăuțeanu, supărat că nu poate face poliție politică și pe TikTok

Șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că autoritățile din Moldova se confruntă cu refuzul inexplicabil al rețelei TikTok de a reacționa la sesizările autorităților privind blocarea sau suspendarea conturilor care diseminează falsuri.

Șeful Poliției moldovenești subliniază că rețeaua socială respectivă începe să fie folosită după scenariul aplicat și în timpul alegerilor prezindențiale din România.

„Cred că Republica Moldova a fost un câmp de testare pentru mai multe scheme, fie că este vorba de crypto, fie de tactici ale războiului hibrid. Și, invers, după impactul dezinformării în România pe TikTok, observăm că se întâmplă ceva similar la noi acum. Suntem practic în aceeași situație”, a afirmat șeful Inspectoratului General al Poliției.

„Avem o platformă comună unde comunicăm direct și schimbăm informațiile care constituie dezinformare, inclusiv cu elemente de război, agresiune, propagarea urii etc. Le raportăm direct pe platformă conform unui algoritm pe care ni l-au înaintat.”

Viorel Cernăuțeanu a menționat că responsabilii din Republica Moldova au convenit cu reprezentanții TikTok că lucreze într-un regim alert, deoarece imaginile video cu conținut de dezinformare se diseminează foarte rapid, acumulând timp de câteva ore sute de mii de vizualizări.

„Dacă nu reușim într-o oră, două, trei maximum, să eliminăm conținutul, în zadar îl mai înlăturăm peste 72 de ore, cum face TikTok. Este deja consumat, vizualizat. Am convenit să lucrăm într-un regim foarte alert. Din păcate, practic 95% dintre videouri, conturi, care am solicitat să fie șterse sau suspendate, nu au fost închise. Mai mult, noi avem o listă a tuturor solicitărilor prin care am cerut blocarea sau suspendarea conturilor unor asemenea dezinformări. TikTok a respins majoritatea solicitărilor noastre, invocând faptul că nu există nicio încălcare”, a spus el.