Luna aceasta in Beijing au fost niste miscari extrem de importante pe care presa internationala le-a trecut cu vederea. Adjunctul Ministrului Afacerilor Externe Le al Chinei a fost dat afara. Ei si mare branza veti spune voi. Dar nu e un simplu vice ministru. Le era „expertul rus” de top în sistemul decizional de politică externă de la Beijing si cel care sustinea inversunat apropierea de Rusia. Aceasta decizie de a-l elimina pe Le însemna doar un lucru, s-a dat startul curatirii sistemului de sustinatoririi Rusiei.

Toate cercurile politice, cat si mass media au ajuns la un consems ca Le a fost acuzat pentru evaluarea sa inexactă a războiului Rusiei în Ucraina. În plus, mass-media globală a susținut și că, fiind singura persoana cu experiență si legaturi in conducerea de varf a Rusiei, Le a fost, de asemenea, considerat responsabil pentru împingerea Chinei prea aproape de Rusia. Conducerea Partidului Comunist Chinez (PCC) s-a aratat extrem de îngrijorat si nemultumit de faptul că evaluarea incorectă a lui Le – în primul rând cu privire la probabilitatea unei acțiuni militare ruse și, în al doilea rând, cu privire la actiunile de genocid si continuare a razboiului de catre Rusia – a deteriorat legăturile Chinei cu economia globală, cat si perturbat proiectele sale in Ucraina si alte state.

Cu alte cuvinte, înlăturarea lui Le e un semn clar că Beijingul se intraineaza de Moscova de teama „prejudiciului major al reputației, mai ales în Europa”.

O instrainare totala nu e posibila din considerentul ca China detine in posesie la moment peste 4 milioane de ha de pamant in Rusia, respectiv China are nevoie de o Rusie slaba, insa nu distrusa definitiv in calitate de stat tampon in relatiile sale tensionante cu SUA. Atat timp cat SUA este preocupata de Rusia, China poate sa isi caute de chestiunile ei economice si sa se dezvolte.

Inna Virtosu