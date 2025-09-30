Chișinău, toamnă curată: Primăria mobilizează orașul

Primăria Capitalei a lansat campania anuală de salubrizare, care va dura până pe 30 noiembrie, sub sloganul „Chișinăul curat începe cu fiecare dintre noi”. Autoritățile municipale promit o mobilizare totală a resurselor pentru a curăța parcurile, curțile blocurilor, străzile și zonele verzi, dar și pentru a colecta și evacua periodic frunzele și deșeurile vegetale rezultate în această perioadă.

Printre acțiunile planificate se numără spălarea containerelor de gunoi, igienizarea sistemului pluvial și defrișarea arborilor uscați sau bolnavi. De asemenea, vor fi plantați arbori noi în locații stabilite, pentru a îmbunătăți aspectul orașului și calitatea aerului. Echipele municipalității vor acționa în toate sectoarele Chișinăului, coordonându-se cu agențiile locale de salubritate și voluntarii civici.

Primăria face apel la implicarea activă a locuitorilor: cetățenii sunt încurajați să participe la curățenie în curțile blocurilor, la colectarea frunzelor și la menținerea zonelor verzi. Responsabilii subliniază că implicarea comunității este esențială pentru succesul campaniei și pentru prevenirea acumulării de deșeuri.

Autoritățile avertizează că arderea gunoaielor și a frunzelor rămâne strict interzisă și se sancționează conform legislației. Poliția locală și inspectoratele de mediu vor supraveghea respectarea regulilor, aplicând amenzi persoanelor fizice și juridice care încalcă dispozițiile legale.

Campania de salubrizare este parte a unei strategii mai largi a Primăriei de a menține Chișinăul curat, sigur și atractiv, în contextul toamnei și al pregătirii pentru iarnă, promovând totodată responsabilitatea civică și implicarea comunitară în protecția mediului.