Chișinău: Un elev s-ar fi intoxicat cu substanțe interzise la un liceu. Reacția MEC

Un elev dintr-un liceu din Capitală s-ar fi intoxicat cu substanțe interzise, scrie canalul de Telegram Ungureanu 112. Solicitat pentru o reacție de către Unimedia, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a precizat că s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public.

Conform sursei citate, elevul nu ar fi frecventat instituția de învățământ mai multe zile la rând.

Reprezentanții instituției au precizat că Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a inițiat demersurile necesare pentru identificarea instituției vizate și clarificarea tuturor circumstanțelor.

„În contextul informațiilor apărute și mediatizate pe unele canale de Telegram cu privire la cazul unui elev care ar fi utilizat produse interzise, Ministerul Educației și Cercetării informează că Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, municipiul Chișinău, s-a autosesizat și a inițiat demersurile necesare pentru identificarea instituției de învățământ vizate, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și clarificării situației.

MEC tratează cu maximă seriozitate orice problemă care vizează siguranța și sănătatea elevilor. Fenomenul consumului de substanțe nocive în rândul tinerilor este unul real și periculos, iar soluțiile trebuie să fie eficiente, bazate pe dovezi și să respecte drepturile copiilor”, a declarat Tatiana Gangan, responsabilă de comunicare la Ministerul Educației și Cercetări.