20 de milioane de lei pentru filmul moldovenesc: CNC dă startul finanțărilor pentru 2026

Industria cinematografică din Republica Moldova primește un nou impuls financiar. Centrul Național al Cinematografiei a lansat oficial sesiunea 2026 a concursului de finanțare, punând la bătaie 20 de milioane de lei pentru producții de film și, în premieră, pentru miniserii TV – producții cu un număr limitat și prestabilit de episoade.

Centrul Național al Cinematografiei a anunțat deschiderea înscrierilor la concurs pe 24 februarie, invitând casele de producție și producătorii independenți să depună proiecte pentru a beneficia de sprijin financiar din bugetul de stat.

Inițiativa urmărește descoperirea de noi talente, diversificarea producțiilor autohtone și consolidarea domeniului cinematografiei la nivel național.

Proiectele pot fi depuse în mai multe secțiuni: dezvoltare, lungmetraj ficțiune, lungmetraj documentar, lungmetraj animație, coproducție minoritară, scurtmetraj ficțiune, scurtmetraj documentar, scurtmetraj animație și post-producție. O noutate a ediției din acest an este includerea categoriei Miniserii TV, extinzând astfel aria producțiilor eligibile pentru finanțare.

Concursul se va desfășura în două etape. În prima fază, dosarul creativ va fi evaluat de o comisie de specialitate, iar proiectele vor fi prezentate public în fața unui juriu. În etapa a doua, proiectele selectate vor trebui să depună dosarul tehnic în termen de cel mult 15 zile de la anunțarea rezultatelor primei etape.

Sesiunea 2026 este finanțată integral din bugetul de stat, iar plafoanele de finanțare sunt stabilite în funcție de categoria proiectului.

Dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul site-ului oficial al CNC, până la data de 31 martie.