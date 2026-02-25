Rusia e vinovată de crime de război.” Amnesty International Moldova, cu protest la Ambasada Rusiei din Chișinău, la 4 ani de la invazia în Ucraina

Membrii Amnesty International Moldova au organizat un protest la Ambasada Rusiei din Chișinău, la 4 ani de la invazia în Ucraina. „Cerem justiție pentru Ucraina, iar drepturile omului să fie pe masa de negocieri”, au menționat manifestanții.

„Protest la Ambasada Rusiei din Chișinău, la 4 ani de la invazia în Ucraina. Pe 24 februarie, în fața Ambasadei Federației Ruse din Chișinău a avut loc un protest. Participanții au venit cu pancarte, și-au exprimat solidaritatea cu Ucraina și au cerut pedepsirea celor responsabili pentru crimele comise. Acțiunea a fost organizată de Amnesty International Moldova. În această seară, în capitală va avea loc un marș de solidaritate pentru Ucraina, organizat de Stop Russian Aggression – Moldova”.

„Ne-am adunat să marcăm 4 ani de la începutul invaziei la scară largă în Ucraina și 12 ani de la ocuparea și anexarea ilegală a Crimeei. În toți acești ani Rusia se face ninovată de nenumărate crime de război – omoruri și rănirea a miilor de civili, tortura prizonierilor, transferul forțat al civililor, alte teritorii, inclusiv a copiilor, asistăm la o distrugere masivă a infrastructurii critice, toate crimele de război nu au termen de prescripție.

Suntem aici ca să solicităm tragerea la răspundere a crimelor de război, adevăr, justiție și despăgubiri pentru victime”, au menționat participanții.