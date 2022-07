Chișinăul este din nou sub Cod Roșu de COVID-19

Numărul cazurilor de infectare cu noul tip de covid crește semnificativ. Chișinăul este din nou sub Cod Roșu de COVID-19, după ce numărul de cazuri a început să crească de la o săptămână la alta. Incidența este de 350 de cazuri la 100 mii populație, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). De asemenea, alte 19 de localități din Republica Moldova se află sub cod portocaliu, 11 – sub cod galben, iar raioanele Drochia, Florești, Ocnița, Șoldănești și Telenești sunt în cod verde. La nivel național a fost instaurat cod portocaliu de infecție cu COVID-19, transmite Nordnews.

Astfel, potrivit datelor oficiale, în ultima săptămână, în Chișinău au fost depistate 2 723 de cazuri de infectări cu COVID-19. Aproximativ 5.800 de cazuri au fost confirmate în Republica Moldova, în perioada 18-24 iulie, în timp ce între 11-17 iulie, s-au îmbolnăvit 3.360 de persoane, ceea ce înseamnă aproape dublu.

Din nefericire, 16 persoane și-au pierdut viața din cauza complicațiilor provocate de acest virus.