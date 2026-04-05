Chiveri: Chișinăul respinge un nou format de negocieri pentru dosarul transnistrean

În prezent, Chișinăul nu examinează crearea unui nou format internațional de negocieri privind reglementarea transnistreană, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV.

„Deocamdată, nu avem niciun format și nu examinăm formula unui nou format. Avem un format de comunicare 1+1. Este vorba de reprezentanții politici, avem grupurile de lucru, dar nu avem un alt format de negocieri”, a spus Valeriu Chiveri, care a subliniat necesitatea unui sprijin mai consistent din partea unui partener puternic, atât din punct de vedere politic, cât și financiar, cum este Uniunea Europeană.

Potrivit lui Chiveri, reluarea formatului de negocieri „5+2” privind reglementarea conflictului transnistrean rămâne improbabilă în viitorul apropiat, iar autoritățile de la Chișinău consideră acest mecanism depășit atât din punct de vedere politic, cât și al rezultatelor obținute. Oficialul a spus că formatul 5+2 a fost afectat nu doar de schimbările geopolitice majore din regiune, inclusiv războiul din Ucraina, dar și de lipsa unor rezultate concrete în cei aproximativ 20 de ani de activitate.

„A fost un format care a menținut un dialog, dar fără a aduce rezultate. Nu s-a ajuns la niciun rezultat palpabil în procesul de reintegrare. Formatul este inexistent și, cel puțin, pentru o perspectivă îndelungată noi nu vedem cum ar putea fi revitalizat”, a spus vicepremierul pentru Reintegrare.

Cât privește planul de reintegrare al Republicii Moldova scurs în presă, Valeriu Chiveri a spus că nu este un document oficial sau o strategie clară, ci un „non-paper” care conține mai degrabă idei și direcții de acțiune.

„Nici nu este o foaie de parcurs, sunt anumite idei care ar fi constituit viziunea noastră în anumite domenii, nu promovăm un proces de gândire comprehensiv, o politică coprehensivă. Ne-am axat asupra unor activități graduale pe diferite domenii, pe module: economic, fiscal, social, educațional. Documentul a conturat această abordare, pe lângă faptul că au fost menționate și câteva principii de bază fără de care nu putem avansa în procesul de reintegrare. A fost menționat și elementul reintegrării graduale în primul rând la aspectul economic”, a explicat el.

Vicepremierul pentru Reintegrare a afirmat că Uniunea Europeană ar putea avea un rol determinant în procesul de reintegrare a Republicii Moldova, în special prin gestionarea unui viitor fond de convergență. Potrivit viziunii prezentate, Chișinăul își dorește ca UE să nu fie doar un partener important, ci unul decisiv în administrarea acestui fond, care ar urma să sprijine apropierea dintre cele două maluri ale Nistrului.

Unul dintre principalele argumente este lipsa de încredere între Chișinău și Tiraspol. „Credibilitatea dintre cele două maluri este modestă, chiar inexistentă. Avem nevoie de un partener credibil pentru ambele părți, iar UE ar putea juca acest rol”, a spus oficialul.

Formatul de negocieri „5+2” privind reglementarea conflictului transnistrean reunește Republica Moldova și Transnistria ca părți, iar OSCE, Federația Rusă și Ucraina în calitate de mediatori, cu Uniunea Europeană și Statele Unite drept observatori.

În urma războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, atât Kievul, cât și Chișinăul consideră că acest format nu mai poate fi convocat. Autoritățile din cele două state susțin că dialogul direct în formatul „1+1”, dintre Chișinău și Tiraspol, este în prezent cel mai eficient mecanism de comunicare.

Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, a declarat în repetate rânduri că Rusia „s-a discreditat ca mediator și garant” în procesul de negocieri.