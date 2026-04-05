Maia Sandu felicită credincioșii care sărbătoresc astăzi Învierea Domnului

Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare către creștinii care sărbătoresc astăzi Paștele.

„Gânduri bune tuturor celor care sărbătoresc astăzi Învierea Domnului. Lumina sărbătorii să vă redea liniștea, speranța și încrederea. Paște binecuvântat”, a scris șefa statului pe rețelele sociale.

Creștinii romano-catolici din întreaga lume sărbătoresc în această duminică Paștele. La Catedrala „Providența Divină” din Chișinău sunt oficiate patru Sfinte Liturghii, în trei limbi: română, rusă și polonă.