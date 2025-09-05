Cinci focare de pestă porcină africană au fost confirmate la Cărpineni

În comuna Cărpineni, raionul Hîncești, au fost depistate cinci focare de pestă porcină africană de la sfârșitul lunii iulie până în prezent, cel mai recent caz fiind confirmat în data de 2 septembrie. Aproximativ 25 de porci din gospodării private au fost infectați, a declarat primarul Mihail Frija.

Edilul a menționat că localnicii sunt informați despre situație și a subliniat importanța raportării rapide către Primărie și ANSA.

”Când un focar este depistat într-o gospodărie, cetățenii trebuie să ne informeze atât pe noi, cât și pe ANSA, pentru a putea lua măsurile necesare”, a spus Frija.

ANSA a instituit carantină în zona afectată și continuă monitorizarea.

”Recomandăm cetățenilor să raporteze orice suspiciune de boală”, a declarat purtătoarea de cuvânt a instituției, Mariana Gratii.

Președintele Asociației Crescătorilor de Porci, Andrian Burduja, a semnalat o situație fără precedent, cu 7–8 cazuri săptămânal în gospodării private, și a atras atenția asupra lipsei resurselor pentru crotalizarea animalelor. Potrivit ANSA, această procedură este gratuită și poate fi solicitată de proprietari.

Autoritățile locale și sanitare îndeamnă populația să colaboreze pentru a stopa răspândirea bolii și pentru a proteja sănătatea animalelor din zonă.