Cinci persoane, reținute pentru trafic de droguri la Orhei

Polițiștii din Orhei, în comun cu procurorii, au descins cu percheziții în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptul circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor și analogilor acestora, în scop de înstrăinare.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au depistat și ridicat droguri de tip marijuana și dispozitive artizanale destinate consumului de substanțe interzise.

În cele din urmă, cinci persoane din Orhei – patru bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 35 și 71 de ani – au fost reținute pentru 72 de ore.

Poliția și procurorii continuă investigațiile pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea altor persoane implicate.