Cine conduce Centrul „Patriot”? Olesea Stamate: Nu știu, presupun că doamna Revenco

Depuatata Olesea Stamate ridică semne de întrebare asupra transparenței Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, așa-zisul Patriot: deputata susține că nu cunoaște cine conduce efectiv instituția, presupunând că responsabilă ar fi fosta șefă MAI, Ana Revenco. Declarațiile au fost făcute de candidata independentă la alegerile parlamentare.

La o săptămână după ce a depus o sesizare privind finanțarea și activitatea Centrului „Patriot”, deputata Olesea Stamate spune că încă nu a primit răspuns. Documentul a fost depus fizic la sediul instituției, în lipsa unui site sau a unei adrese electronice de contact.

„Am dus sesizarea direct la portiță, am înregistrat-o și am primit confirmare că a fost recepționată. Aștept răspunsul, vedem cum va veni”, a declarat Stamate.

Întrebată cine conduce Centrul, parlamentara a recunoscut că există doar presupuneri: „Bănuiesc că doamna Revenco, dar nu există date publice. Din consiliul de administrare sunt câteva nume cunoscute, cum ar fi domnul Macovei sau domnul Pașa, dar despre staff nu știm nimic”.

Stamate susține că lipsa de transparență a ridicat mai multe semne de întrebare, mai ales după ce a depistat pagini de Facebook destinate diasporei, sponsorizate cu fonduri consistente. „Nu pot să-mi explic altfel activitatea acestui centru și am cerut să se prezinte clar câți bani a primit din buget și din surse externe și pe ce au fost cheltuiți”, a precizat deputata.